Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Die Vorhersage:

Wechselnd bis stark bewölkt, im Norden und Osten zeitweise Regen. Im Westen und Süden heiter. Höchstwerte in der Nordhälfte 9 bis 15 und in der Südhälfte 15 bis 20 Grad. Morgen im Nordwesten und Norden bedeckt mit Regen. In der Mitte teils bewölkt, teils heiter. Im Süden sonnig. Temperaturen bei Regen 10 bis 14, sonst 15 bis 20 und am Oberrhein bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet Schauer oder länger anhaltender Regen bei 8 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.