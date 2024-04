Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts Wolkenauflockerungen und nachlassende Schauer. Im Süden stark bewölkt, am Alpenrand zeitweise Schneefall. Tiefstwerte 0 bis minus 7 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden und Westen sowie in Teilen der Mitte Schauer, an den Alpen Schneefall. Temperaturen 3 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bei wechselnder Bewölkung nur geringe Schauerneigung. Im Süden stark bewölkt und gebietsweise Regen. 6 bis 12 Grad.

