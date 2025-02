Wetter

Wechselnd bis stark bewölkt, örtlich leichter Schneefall

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt und an den Alpen sowie dem östlichen Mittelgebirgsraum leichter Schneefall. Sonst nur vereinzelte Schneeschauer; im Südwesten auch längere sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen minus 2 bis plus 4 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, vor allem im Südwesten und Süden auch längere sonnige Abschnitte. An den Küsten und im Osten vereinzelt Schneeschauer, sonst meist trocken. Minus 2 Grad bis plus 5 Grad.