Wetter

Wechselnd wolkig mit Schauern, 20 bis 26 Grad

Das Wetter: Am Tag anfangs im Osten und Südosten Regen. Im Rest des Landes Wechsel aus Sonne und Wolken und vereinzelte Schauer. Am Nachmittag im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und einsetzender Regen. Temperaturen 20 bis 26 Grad. Morgen weitere Niederschläge, in der Mitte wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. 20 bis 26 Grad.