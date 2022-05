Zwei Männer unterhalten sich in Berlin-Barnim vor einem farbenprächtigen Abendhimmel. (picture-alliance / dpa / Arno Burgi)

Nachts in der Mitte locker bewölkt, sonst weiter viele Wolken und örtlich Schauer. 10 bis 2 Grad.

Am Tag wechselnd bewölkt und regnerisch. Nur am Oberrhein und in der Lausitz teils längere heitere Abschnitte. 13 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag erneut wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf vor allem im Norden und Osten Regenschauer. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 19 Grad weiterhin kühl.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.