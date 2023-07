Wetter

Wechselnd wolkig mit Schauern

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, örtlich Starkregen möglich. An der See und an den Alpen längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte von 20 Grad an den Küsten bis 27 Grad am Oberrhein. Morgen weitere Schauer und Gewitter, örtlich auch Unwetter. Im Tagesverlauf von Südwesten her nachlassende Niederschläge. Temperaturen 21 bis 27 Grad.

28.07.2023