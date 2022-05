Wetter

Wechselnd wolkig mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: Wechselnd wolkig mit kurzen Schauern und Gewittern, an den Alpen nachlassender Regen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Am morgigen Sonntag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt Gewitter. Am Alpenrand schauerartiger Regen. Sonst im Süden teils längere heitere Abschnitte. 13 bis 18 Grad.

28.05.2022