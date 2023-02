Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordosthälfte nachlassende Niederschläge, in der Südwesthälfte wolkig oder gering bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag im Nordosten vor allem in der ersten Tageshälfte stark bewölkt. Sonst meist wechselnd wolkig, vor allem im Süden auch längere Auflockerungen. Im Tagesverlauf im äußersten Westen Bewölkungsaufzug. Temperaturen 11 bis 15, an der Küste und im Nordosten 6 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen und zeitweise etwas Regen. Später von der Nordsee her zunehmend sonnig. 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.