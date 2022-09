Wetter

Wechselnde Bewölkung mit teils kräftigen Schauern, 20 bis 28 Grad

Das Wetter: Wechselnd bewölkt und von Westen her teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen. Nordöstlich der Elbe bis zum Nachmittag meist trocken und heiter. Höchstwerte 20 Grad an der See, 28 Grad am Oberrhein.

07.09.2022