In Äthiopien mangelt es nach Einschätzung der UNO vielerorts an den nötigsten Nahrungsmitteln.

Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge leben mehr als 350.000 Menschen in der nördlichen Region Tigray in katastrophalen Zuständen - die höchste Stufe (5) einer internen Kategorisierung zur Nahrungsmittel-Unsicherheit. Wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, das Welternährungsprogramm und das Kinderhilfswerk Unicef weiter mitteilten, befinden sich zudem zwei Millionen Menschen in der sogenannten "Notfallstufe 4" und könnten ohne dringende Maßnahmen rasch den Hungertod sterben.



Hintergrund der schwierigen Versorgungslage ist ein Konflikt, der im November eskaliert war. Die äthiopische Regierung hatte eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray begonnen, die bis dahin in der gleichnamigen Region an der Macht war. Anlass waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Hunderttausende Menschen sind in dem Land vertrieben worden.

