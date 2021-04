Im Berliner Stadteil Wedding sind hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Kapitalismus und für gesellschaftliche Veränderungen zu demonstrieren.

Der Protestzug sollte vom Leopoldplatz zum S-Bahnhof Gesundbrunnen führen. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer mit 1.500 an. Alle Demonstrantinnen und Demonstranten hielten sich demnach an die Corona-Auflagen und trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Linke und linksradikale Gruppen hatten unter dem Motto "Von der Krise zur Enteignung" zu dem Protest aufgerufen.



Zu den zahlreichen Demonstrationen rund um den 1. Mai werden in Berlin mehr als 5.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

