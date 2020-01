Deutschland hat nach Ansicht des Weltwirtschaftsforums Nachholbedarf bei den sozialen Aufstiegschancen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das WEF kurz vor Beginn seiner Jahrestagung in Davos vorstellte. Größte Hürden für die sogenannte soziale Mobilität in der Bundesrepublik seien Ungleichheit bei Bildungschancen, mangelnder Zugang zu Technologie sowie Schwächen in der Lohngerechtigkeit. In der Auswertung rangiert Deutschland von insgesamt 82 untersuchten Staaten auf Platz elf, schneidet zugleich aber unter den G7-Staaten aber am besten ab. Die besten Aufstiegschancen bieten demnach die nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden und Island.



Der Studie zufolge würden neben Deutschland auch die großen Volkswirtschaften China, USA, Indien und Japan von einer verbesserten sozialen Mobilität in hohem Maße profitieren. Die globale Wirtschaft könnte dann jedes Jahr um mehrere Hundert Milliarden Euro zusätzlich wachsen, hieß es weiter.