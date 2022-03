Blick auf den Europarat in Straßburg (dpa / Vladimir Fedorenko)

Heute beschloss das Ministerkomitee als ständiges Gremium, die Parlamentarische Versammlung des Rates in einer außerordentlichen Sitzung nächsten Montag und Dienstag mit der Sache zu befassen. Anlass ist der Krieg gegen die Ukraine, mit dem Russland laut einer Mitteilung seine vertraglichen Verpflichtungen als Mitglied der 47 Staaten zählenden Vereinigung schwerwiegend verletzt.

Offenbar in Erwartung einer solchen Maßnahme hatte das Außenministerium in Moskau zuvor das Desinteresse Russlands an einer weiteren Mitarbeit erklärt.

