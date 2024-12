In Sachsen hat nach der CDU auch die SPD den ausgehandelten Koalitionsvertrag gebilligt. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Wie die Partei in Dresden mitteilte, stimmten 78 Prozent der Mitglieder für die Vereinbarung. Damit ist der Weg für eine schwarz-rote Minderheitsregierung frei.

Ministerpräsident Kretschmer von der CDU will sich am Mittwoch im sächischen Landtag zur Wiederwahl stellen.

CDU und SPD fehlen zehn Stimmen für eine Mehrheit. Die Gespräche mit dem BSW waren in der Sondierungsphase gescheitert. Im Landtag in Dresden sind außerdem die Fraktionen von AfD, Grünen, Linken und den Freien Wählern vertreten.

