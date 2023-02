Wird bald auch in Dresden hergestellt: Ein Chip von Infineon (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Das Bundeswirtschaftsministerium erteilte eine Genehmigung für einen vorzeitigen Projektbeginn, wie das Münchener Unternehmen und das Ministerium mitteilten. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte in Berlin, mit dem Projekt werde der Industrie- und Halbleiterstandort Deutschland gestärkt. Halbleiter gehörten zu den Schlüsseltechnologien. Deshalb müsse man sich im globalen Wettbewerb behaupten. Der nächste Schritt sei jetzt der zügige Abschluss des formellen Beihilfeverfahrens. Die Bundesregierung will das Werk mit öffentlichen Mitteln fördern. Sachsens Wirtschaftsminister Dulig sprach von guten Nachrichten für sein Bundesland.

Infineon will nach eigenen Angaben fünf Milliarden Euro in das neue Werk investieren. Rund eine Milliarde Euro soll demnach aus öffentlicher Förderung kommen. Die Chip-Fertigung soll 2026 an den Start gehen und rund 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

