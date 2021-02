Rund eine Woche vor der neuen Beratungsrunde zwischen Bund und Ländern mehren sich Forderungen nach einem Plan für mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Diese kommen von Interessenverbänden, politischen Parteien und nicht zuletzt aus der Gesellschaft selbst. Das Robert Koch-Institut hat nun einen Stufenplan vorgelegt, die Bundesregierung will einen ähnlichen Entwurf vorstellen. Gemeinsam ist beiden Konzepte, dass sie sich nicht mehr ausschließlich an der Sieben-Tage-Inzidenz orientieren, sondern auch andere Faktoren einbeziehen.

Die sogenannte Inzidenzzahl ist ein inzwischen häufig kritisierter Wert, an dem die Politik bisher stark festgehalten hat, sobald die Frage nach einem Plan für Öffnungsschritte aufkam. Das soll sich mit dem sogenannten "Clusterkonzept" ändern, das als Diskussionsgrundlage für die nächste Bund/Ländersitzung am 3. März dienen soll. Nach Informationen von "Business Insider" wird dieses Konzept von der Berliner Staatskanzlei erarbeitet, wo derzeit alle Fäden und Informationen zusammenlaufen, die die politische Strategie in der Coronapandemie betreffen.



Dieser Clusterstufenplan nimmt den Inzidenzwert von 50 beziehungsweise 35 für mögliche Öffnungsschritte zwar weiterhin als Grundlage, darüber hinaus greifen dann aber sogenannte "dynamische Faktoren". Welche das genau sind, bleibt bislang offen. Klar scheint aber, dass Öffnungsschritte ausprobiert werden sollen, und zwar abhängig davon, ob der Inzidenzwert stabil bleibt oder nicht und inwiefern die "dynamischen Faktoren" darauf einen Einfluss haben.

RKI plant in vier Stufen

Eine Idee, wie diese Faktoren aussehen könnten, liefert ein Blick in den Stufenplan, den das Robert Koch-Institut unter dem Begiff "CovidCONTROL" vorgelegt hat. Darin heißt es wörtlich: "Die automatische Kopplung der Intensitätsstufen (der Corona-Maßnahmen, Anm. d. Red.) an einen einzelnen Indikator (wie z. B. Inzidenz) ist nicht ausreichend, um die Komplexität des Infektionsgeschehens sowie die tatsächliche Belastung des Gesundheitssystems und die Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung durch COVID-19 abzubilden." Deshalb will das RKI unter anderem die Belegung von Intensivbetten und die Nachverfolgung von Kontakten mit einbeziehen, wenn eine weitere Stufe der Lockerungen überlegt wird.



Konkret sieht der Plan vier Stufen vor: Von Rot mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 und mehr als 12 Prozent belegter Intensivbetten, über Gelb (mehr als 35 und zwischen 12 und 5 Prozent Belegung) und Grün (Inzidenz zwischen 35 und 10 und 3 bis 5 Prozent Auslastung der Intensivbetten) bis hin zur sogenannten Basisstufe.



Diese Basisstufe ist nach Vorstellungen des RKI ein Bereich, in dem das Infektionsgeschehen weitgehend beherrschbar wäre: Die 7-Tage-Inzidenz würde dann bei unter 10 liegen und auf den Intensivstationen läge der Anteil an Covid-19-Patienten bei weniger als 3 Prozent. Nur dann könne die Kontaktpersonen-Nachverfolgung, das Ausbruchsmanagement und eine Entlastung der Intensivstationen kontiuierlich gesichert werden, fasst das Institut zusammen. In dieser Basisstufe und auch im "grünen" Bereich könnte das gesellschaftliche Leben wieder weitgehend normalisiert sein - Voraussetzung wären aber auch dann weiterhin umfangreiche allgemeine und individuelle Schutzkonzepte, also Abstands- und Hygieneregeln, Masken und regelmäßige Tests.

Ideen der Parteien

Auch die politischen Parteien machen sich Gedanken über konkrete Pläne für Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die FDP beispielsweise hat einen 7-Stufen-Plan vorgelegt und setzt darin auf regionale und lokale Strategien, die individuell auf das Infektionsgeschehen vor Ort zugeschnitten werden sollen. Ähnliches schlägt die Bundestagsfraktion der Grünen vor: neben mehr Regionalisierung beim Verordnen von Maßnahmen soll es bei einem hohen Inzidenzwert von über 50 flächendeckende Schnelltests geben. Und auch die ersten Bundesländer haben bereits Lockerungen verkündet, die zwei Tage vor der nächsten Bund/Länder-Sitzung greifen sollen: In Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Bayern beispielsweise öffnen am Montag wieder Bau- und Gartenmärkte.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.