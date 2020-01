Der US-Flugzeughersteller Boeing hat wegen der Probleme mit der Passagiermaschine 737 MAX erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten einen Verlust verzeichnet.

Wie das Unternehmen in Seattle mitteilte, betrug das Minus im vergangenen Jahr 636 Millionen Dollar. Grund waren unter anderem Entschädigungszahlungen an Fluggesellschaften.



Seit März gilt für die 737 MAX ein weltweites Flugverbot. Die Produktion ist deshalb inzwischen ausgesetzt worden. Grund für das Verbot sind zwei Abstürze von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Toten. Der Konzern steht im Verdacht, die Flugzeuge überstürzt auf den Markt gebracht und dabei die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Boeing weist dies zurück, hat aber Fehler eingeräumt.