Die SPD-Spitze fordert von Bundeskanzlerin Merkel, für die Ablösung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen zu sorgen. SPD-Generalsekretär Klingbeil teilte mit, für die Parteiführung sei völlig klar, dass Maaßen gehen müsse. Dieser hatte von Innenminister Seehofer zuvor noch Rückendeckung erhalten.

Klingbeil betonte nun, Merkel müsse jetzt handeln. Zuvor hatte der Juso-Vorsitzende Kühnert dem Magazin "Der Spiegel" gesagt, die SPD könne nicht einfach so in der Regierung weiterarbeiten, wenn Maaßen Chef des Inlandsgeheimdienstes bleibe. Fraktionsvize Högl sagte im Deutschlandfunk, ihre Partei sei der Auffassung, dass er nicht der Richtige an der Spitze des Bundesamtes sei. Die SPD verlasse aber wegen Maaßen nicht die Koalition.



Auch in der Haushaltsdebatte des Bundestages war der Fall ein Thema. Der Grünen-Abgeordnete von Notz sagte, man brauche nach Maaßens Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz einen personellen Neuanfang. Der Linken-Politiker Perli verlangte neben einer Entlassung Maaßens auch den Rücktritt von Bundesinnenminister Seehofer. Der FDP-Abgeordnete Ruppert erklärte, es mangele an Vertrauen. Maaßen habe ein politisches Programm und informiere womöglich nicht alle Parteien gleichermaßen. Dagegen monierte der AfD-Politiker Curio, Maaßen solle weg, weil er Bundeskanzlerin Merkel nicht nach dem Munde rede.



Innenminister Seehofer erklärte dagegen, Maaßen genieße weiter sein Vertrauen. Er habe seine Handlungsweise vor den Bundestagsgremien gestern überzeugend dargelegt.