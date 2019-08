Auch die Regierung in Luxemburg distanziert sich von dem Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Bündnis Mercosur.

Man teile die Bedenken, die von Frankreich und Irland im Hinblick auf die Haltung Brasiliens zu den Bränden im Amazonasgebiet geäußert würden, teilte das Luxemburger Außenministerium mit. Minister Asselborn sagte dem Deutschlandfunk, wenn es in Brasilien kein Umdenken gebe, dann sei es sehr schwer, einfach im Verfahren weiter zu machen. Er plädierte dafür, das Abkommen zunächst auf Eis zu legen. Asselborn erwartet eigenen Aussagen zufolge, dass sich auch das Europaparlament intensiv mit dem Abkommen auseinandersetzt.



In einer Mitteilung des Ministeriums war mit Blick auf das Mercosur-Abkommen bereits die Rede von einer "historischen Gelegenheit", die lateinamerikanischen Länder in einer Gemeinschaft zu verankern, die auf gemeinsamen Grundsätzen und Werten beruhe, einschließlich der Achtung des Amazonas-Waldes, der die Lunge des Planeten sei. Daher sei ein Kurswechsel nötig. Luxemburg rufe dazu auf, sich einem Dialog zu öffnen.

G7 sagen Soforthilfe zu

Frankreich und Irland hatten der brasilianischen Regierung vorgeworfen, nicht genug für den Schutz des Regenwaldes und gegen Brandrodungen zu unternehmen. Die Regierungen der beiden Staaten regten deshalb an, den schon ausgehandelten Freihandelsvertrag mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock nicht in Kraft zu setzen. Die Bundesregierung lehnte - wie auch Spanien - einen Einsatz des Handelsabkommens als Druckmittel gegen Brasilien ab. Weitere Mercosur-Mitgliedsstaaten sind Argentinien, Paraguay und Uruguay.



Die G7-Staaten wollen rund 17,9 Millionen Euro an Nothilfe für die Brandbekämpfung im Amazonas-Regenwald in Südamerika bereitstellen. Das teilten der französische Präsident Macron und sein chilenischer Kollege Piñera beim Gipfeltreffen in Biarritz mit. Ein Großteil der Mittel kommt aus Großbritannien. Premierminister Johnson sagte rund elf Millionen Euro für die Brandbekämpfung zu. Nach Worten Macrons sollen mit den Geldern vor allem Löschflugzeuge finanziert werden. Außerdem habe man sich auf eine Initiative zur Wiederaufforstung geeinigt. Macron betonte, auch die Vereinigten Staaten unterstützten die Pläne. Allerdings habe US-Präsident Trump an der Arbeitssitzung der G7 zu Umweltthemen nicht teilgenommen.