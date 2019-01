Nach dem Angriff von jugendlichen Asylsuchenden in Amberg hat Bundesinnenminister Seehofer die Forderung nach härteren Abschieberegeln bekräftigt.

Wenn Asylbewerber Gewaltdelikte begingen, müssten sie das Land verlassen, sagte der scheidende CSU-Chef der Bild-Zeitung. Dazu werde er der Koalition Vorschläge machen.



Im oberpfälzischen Amberg sitzen vier junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren aus Syrien, Afghanistan und dem Iran in Untersuchungshaft. Sie sollen am Samstagabend im betrunkenen Zustand Passanten geschlagen haben. Zwölf Menschen wurden überwiegend leicht verletzt. Ambergs Bürgermeister Cerny verurteilte die Tat. Er warnte zugleich vor Pauschalurteilen gegenüber Flüchtlingen.



Seehofer äußerte sich im Bild-Interview auch zu der Amokfahrt im Ruhrgebiet. Das - Zitat - "offensichtlich fremdenfeindlich motivierte" Geschehen in Bottrop habe ihn sehr betroffen gemacht. Es gehöre zur politischen Glaubwürdigkeit, beide Fälle mit Entschiedenheit und Härte zu verfolgen.