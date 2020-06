Wegen des umstrittenen Anti-Diskriminierungsgesetzes in Berlin stellt Bayern künftige Einsätze seiner Polizei in der Hauptstadt in Frage.

Innenminister Herrmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, man lasse nicht zu, dass die bayerischen Polizistinnen und Polizisten das gestörte Verhältnis der Berliner Regierung zu ihrer Polizei ausbaden müssten. Deshalb würden Juristen und Experten seines Ministeriums nun die Auswirkungen des Gesetzes auf sogenannte Unterstützungseinsätze in der Hauptstadt prüfen. Die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen forderte den dortigen Innenminister Reul auf, bis auf weiteres keine Polizei mehr nach Berlin zu entsenden.



Die Berliner Justizsenatsverwaltung wies solche Forderungen zurück. Die Amtshilfe anderer Bundesländer sei gesetzlich eindeutig geregelt; eine Verweigerung aus politischen Gründen komme nicht in Betracht, hieß es.



Das Gesetz war am Donnerstag vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen worden. Es soll die Menschen dort vor Diskriminierung seitens der Behörden schützen und sieht gegebenfalls Ansprüche auf Schadenersatz gegen das Land vor.