Wegen einer Behördenpanne ist ein Uigure offenbar rechtswidrig von Bayern nach China abgeschoben worden.

Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks ging ein Fax an die Ausländerbehörde in München verloren, nach dem der Mann wenig später wegen eines Asyl-Folgeantrags angehört werden sollte.

Stattdessen wurde der 22-Jährige Anfang April nach Peking abgeschoben. Sein Anwalt hat nach eigenen Angaben seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm.



Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, kritisierte den Vorgang. Wegen der aktuellen Lage sei die Abschiebung eines Uiguren nach China nicht zumutbar. Die muslimische Minderheit wird nach Ansicht von Menschenrechtsexperten in China unterdrückt.