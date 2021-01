Deutschland hat aufgrund der Corona-Krise offenbar doch noch sein Klimaziel für 2020 erreicht.

Das geht aus einer Analyse der Organisation "Agora Energiewende" hervor, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Demnach wurden vergangenes Jahr rund 42 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als 1990. Das Ziel der Bundesregierung lag bei 40 Prozent. Zuletzt waren Experten davon ausgegangen, dass es nicht mehr zu erreichen ist.



Ohne die Pandemie hätte die Reduktion nur rund 38 Prozent erreicht, so dass das Ziel verfehlt worden wäre, heißt es in der Analyse. Echte Klimaschutzeffekte habe es nur im Stromsektor gegeben, weil dort mehr Erneuerbare Energien eingesetzt wurden.



Im vergangenen Jahr wurde der Auswertung zufolge in Deutschland erstmals mehr Strom aus Windkraft produziert als aus Kohle. Im Hinblick auf das nächste Klimaschutzziel für 2030 reiche der Ausbau aber bei weitem noch nicht aus, erklärte der Leiter der Organisation, Graichen.

