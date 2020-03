Schlangen vor den Wahlbüros - diese Bilder wird es heute aus Bayern nicht geben. Denn die Stichwahlen der Kommunalwahlen finden wegen der Corona-Gefahr erstmals nur als Briefwahl statt.

Am 15. Mai fanden bayernweit Kommunalwahlen statt: Es wurden Land-, Stadt- und Gemeinderäte sowie Bürgermeister bestimmt. In vielen Kommunen sind Stichwahlen nötig. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen machten die Durchführung einer "normalen" Wahl jedoch so gut wie unmöglich. Darum hat sich die bayerische Landesregierung dafür entschieden, die Wahl als eine Briefwahl durchzuführen - ein Novum. Der Landtag in München beschloss dazu eigens eine gesetzliche Regelung.

Briefwahlunterlagen für jeden

Normalerweise muss eine Briefwahl extra beantragt werden. Dieses Mal erhielten jedoch alle Wählerinnen und Wähler in Kommunen mit Stichwahlen Briefwahlunterlagen. Diese mussten entweder bis Samstag, 28. März, um 18 Uhr in einen öffentlichen Briefkasten eingeworfen werden. Die Deutsche Post sagte für sämtliche 19.559 Briefkästen in Bayern eine Sonderleerung zu, um die Unterlagen rechtzeitig zustellen zu können. Oder die Unterlagen können bis 18 Uhr am Sonntag bei den jeweils angegebenen Adressen abgegeben werden. Dazu wurden zum Beispiel Wahlurnen vor den Rathäusern angebracht. Ein persönlicher Kontakt zu Wahlhelfenden findet nicht statt.

Lange Auszählungen erwartet

Auch die Auszählungen werden dieses Jahr länger dauern und anders ablaufen als sonst. Um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, wurde die Zahl der Wahlhelfenden reduziert und die Größe der Wahlvorstandsgremien verkleinert. Außerdem müssen die Wahlhelfenden den Mindestabstand zueinander einhalten. Atemmasken und Handschuhe sollen die Ansteckungsgefahr weiter reduzieren. Wahlbriefe, die erst nach Samstag um 18 Uhr abgeschickt wurden, sollen nach einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" erst am Montag bearbeitet werden. Der Hintergrund: Das Coronavirus kann auch über den Speichel übertragen werden, mit dem die Wahlbriefe zugeklebt werden. Auf Papier ist es laut Experten maximal 24 Stunden nachweisbar.



Wegen all dieser Einschränkungen wird die Auszählung diesmal zwei Tage dauern. Mit einem endgültigen Ergebnis wird erst am Montag gerechnet.

Sind die Wahlen gültig?

Per Eilverfahren verabschiedete der Landtag in München am Mittwoch noch das Bayerische Infektionsschutzgesetz, um durch die Anpassung die Rechtmäßigkeit der Stichwahlen sicherzustellen. Juristen hatten zudem beklagt, dass das Wahlgeheimnis vielleicht nicht eingehalten werden könne, etwa wenn Menschen in ihrer Wohnung beim Ausfüllen der Unterlagen nicht allein seien. Dieses Problem gibt es aber bei jeder Abstimmung mit der Möglichkeit der Briefwahl. Der bayerische Innenminister Herrmann wies zudem Vorwürfe von Kommunalpolitikern zurück, die Räume für die Auszählung seien zu eng, um Wahlgeheimnis und Gesundheitsschutz gewährleisten zu können. Es gebe genug Ausweichmöglichkeiten wie Gemeinde- oder Turnhallen.