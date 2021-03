Der Industriekonzern Thyssenkrupp kann mit Zustimmung der IG Metall in seiner Stahlsparte bis zu 750 weitere Arbeitsplätze abbauen.

Dabei handele es sich vor allem um Stellen in der Verwaltung und in produktionsnahen Bereichen, teilte das Unternehmen in Essen mit. In dem vor einem Jahr vereinbarten Tarifvertrag war bereits der Abbau von 3.000 Arbeitsplätzen beschlossen worden. Die Konzernleitung hatte wegen der Corona-Krise weitere Zugeständnisse von der Gewerkschaft gefordert. Der nordrhein-westfälische IG Metallchef Giesler betonte, man habe das Schlimmste verhindert. So habe Thyssenkrupp auch die Beschäftigungssicherung bis 2026 in Frage gestellt.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.