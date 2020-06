In Frankreich hat die Endrunde der Kommunalwahlen begonnen.

Die Abstimmung in knapp 5.000 Kommunen waren eigentlich für Ende März geplant, wurde aber wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben. Bei der ersten Runde hatte nur knapp die Hälfte der 16 Millionen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. In den Wahllokalen im Land gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln.



Die Kommunalwahl ist der erste politische Stimmungstest nach den wochenlangen Ausgangsbeschränkungen während der Pandemie. Für die Partei von Präsident Macron erwarten Beobachter Verluste. Nach den Wahlen will Macron laut eigener Aussage über seinen weiteren politischen Kurs entscheiden.