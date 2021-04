In diesem Winterhalbjahr hat es in Deutschland keine Grippewelle gegeben.

Das hat das Robert Koch-Institut mitgeteilt. Demnach wurden nur 519 Fälle im Labor bestätigt. Damit könne man zum ersten Mal seit Beginn der Grippeüberwachung 1992 nicht von einer Grippewelle sprechen. Im vergangenen Jahr hatte es um die gleiche Zeit mehr als 180.000 bestätigte Fälle gegeben.



Insgesamt wurden dem RKI für die Saison 2020/21 in Deutschland 13 Todesfälle durch eine Grippeerkrankung gemeldet, normalerweise sind es einige hundert pro Saison. Die tatsächlichen Zahlen liegen laut RKI aber meistens deutlich höher – in der besonders schweren Grippewelle 2017/2018 starben nach Schätzungen etwa 25.000 Menschen.



Auch in den meisten anderen Ländern auf der Nordhalbkugel sei die Grippewelle ausgeblieben. Als Gründe nennt das RKI die Corona-Schutzmaßnahmen: Mindestabstände, Hygiene, Masken, Homeoffice und Schulschließungen verhinderten nicht nur die Verbreitung von Corona-, sondern auch von Influenza-Viren. Außerdem hätten sich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.