Medienberichten zufolge will die Europäische Union das Geld für die Flüchtlingshilfe in der Türkei aufstocken.

Nach Informationen der Zeitungen der Funke-Mediengruppe will die EU-Kommission zusätzliche 485 Millionen Euro bereitstellen, um zwei zentrale Projekte weiter zu finanzieren. Die Kommission begründet die Aufstockung demnach mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Türkei und insbesondere die Migranten. Die Gelder sollen zusätzlich zu den sechs Milliarden Euro gezahlt werden, die die EU bereits im Flüchtlingsabkommen mit der Türkei in zwei Tranchen zugesagt hatte. Im Gegenzug hindert die Türkei Migranten an der Weiterfahrt nach Griechenland. Die Regierung in Ankara hatte seit längerem mehr Geld gefordert und gedroht, sich nicht mehr an das Abkommen zu halten.



Die zusätzlichen Mittel sollen den Angaben zufolge aus dem laufenden EU-Haushalt kommen. Dafür ist eine Zustimmung des EU-Parlaments und des Rats der Mitgliedstaaten nötig.