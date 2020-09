Die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union ist im ersten Halbjahr 2020 wegen der Coronakrise deutlich zurückgegangen.

Nach Angaben des Statistikamts Eurostat in Luxemburg beantragten insgesamt gut 196.600 Menschen in diesem Zeitraum erstmals Asyl in einem der 27 EU-Staaten. Das sei ein Minus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen sei dies auf die Notfallmaßnahmen, die die EU-Staaten seit Anfang März wegen der Corona-Pandemie ergriffen hätten, hieß es. Demzufolge sei die Zahl der Anträge im zweiten Quartal um 68 Prozent auf rund 46.500 gefallen; 14.200 davon seien in Deutschland gestellt worden.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.