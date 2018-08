Die USA haben weitere Sanktionen gegen Russland verhängt.

Nach Angaben des Finanzministeriums in Washington richten sie sich gegen zwei Firmen und zwei Einzelpersonen. Diese hätten versucht, im Juni wegen Cyberattacken verhängte ältere Sanktionen zu umgehen. Auch zwei russische Reedereien wurden sanktioniert. Sie sollen an illegalen Öllieferungen an Nordkorea beteiligt gewesen sein. Das ist laut UNO-Resolutionen verboten. Vermögen der russischen Unternehmen in den USA werden eingefroren, US-Bürger dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen.



Die Regierung in Moskau kritisierte die neuen Strafmaßnahmen als unrechtmäßig. Sie wies zudem Anschuldigungen des US-Konzerns Microsoft zurück, wonach russische Hacker einen Angriff auf den US-Senat und politische Organisationen vorbereitet haben. Kreml-Sprecher Peskow sagte, das Unternehmen habe keinerlei Beweise für die Anschuldigungen vorgelegt. Der US-Konzern hatte zuvor mitgeteilt, er habe Angreifer einer Gruppe identifiziert, die unter den Namen Strontium, Fancy Bear oder auch APT28 bekannt sei. Russische Hacker werden auch verdächtigt, den US-Präsidentschaftswahlkampf vor zwei Jahren beeinflusst zu haben. Dazu läuft in den Vereinigten Staaten eine Untersuchung.