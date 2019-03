In mehreren deutschen Städten sind Rathäuser nach Drohungen evakuiert worden.

Betroffen sind Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Rendsburg und das saarländische Neunkirchen. In den Städten laufen Polizeieinsätze, teils mit Sprengstoff-Spürhunden. Die Drohungen waren per E-Mail eingegangen. Von wem sie stammen, ist unklar. Fraglich ist auch, ob die Fälle mit den seit Monaten anhaltenden Drohungen mutmaßlicher Rechtsextremisten an Politiker, Behörden und Gerichte zusammenhängen. Die Berliner Staatsanwaltschaft, die federführend ermittelt, spricht inzwischen von deutschlandweit mehr als 100 Fällen.