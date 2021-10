Die polnischen Pläne für eine befestigte Grenzanlage zu Belarus sorgen in der EU für gemischte Reaktionen.

EVP-Fraktionschef Weber appellierte an die EU-Kommission, die Grenzbarriere finanziell zu unterstützen, die Flüchtlinge zurückhalten soll. Der CSU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, der belarussische Machthaber Lukaschenko instrumentalisiere die Flüchtlinge. Die EU dürfe "diesem Treiben nicht naiv zusehen".

"Zäune halten Flüchtlinge nicht auf"

Die EU-Kommission erteilte der Finanzierung von Grenzbarrieren an der EU-Grenze mit Belarus jedoch erneut eine Absage. Die Europäer dürften nicht in Lukaschenkos Falle tappen und EU-Standards verschlechtern, warnte Innenkommissarin Johansson in der Zeitung "Die Welt". Sie forderte Warschau zudem auf, die im Ausnahmezustand befindlichen Grenzgebiete für die EU-Grenzschutzagentur Frontex zu öffnen. Es gebe momentan keine Transparenz darüber, was dort vor sich gehe.



Der FDP-Europaabgeordnete Körner sagte im Deutschlandfunk, dass Zäune die Flüchtlinge nicht aufhielten. Man müsse vielmehr die Fluchtursachen bekämpfen und sich um eine gemeinsame europäische Migrationspolitik bemühen. Die Diskussion über Grenzzäune bezeichnete Körner dagegen als Populismus.

