Wegen der anhaltenden Hitze müssen einem Medienbericht zufolge erste Kraftwerke in Deutschland die Leistung drosseln.

Darunter seien das Rheinhafen-Dampfkraftwerk in Karlsruhe in Baden-Württemberg und das Werk Bergkamen in Nordrhein-Westfalen, meldet die Zeitung "Die Welt". Wegen des warmen Flusswassers dürfen die Kraftwerke teils nicht mehr die üblichen Kühlwassermengen einleiten.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland befürchtet, dass die Temperatur des Rheins und seiner Nebenflüsse bald ein kritisches Maß erreicht. In den nächsten Tagen könnte der für die Gewässerökologie kritische Wert von 28 Grad Celsius überschritten werden, teilte der hessische BUND-Landesverband in Frankfurt am Main mit. Der Schweizerische Fischereiverband geht davon aus, dass im Rhein auf der Höhe von Schaffhausen ein großes Fischsterben kaum noch abzuwenden ist.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.