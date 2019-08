US-Präsident Trump hat wegen des in Richtung Florida ziehenden Hurrikans "Dorian" eine geplante Reise nach Polen abgesagt.

Er wolle in Washington sein, um auf den Sturm reagieren zu können, sagte Trump im Weißen Haus. Oberste Priorität habe die Sicherheit der Amerikaner in den sturmgefährdeten Gebieten.



Trump wollte am Samstag nach Warschau reisen, um dort am Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren teilzunehmen. Er wird nun von Vizepräsident Pence vertreten. Trump sagte, er wolle den Polen-Besuch aber nachholen.



Der Hurrikan "Dorian" wird vermutlich am Sonntag oder Montag auf die Südostküste der USA treffen.