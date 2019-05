In der Weltwirtschaft bahnt sich ein weiterer Handelskrieg an: US-Präsident Trump hat Strafzölle auf sämtliche Importe aus Mexiko angekündigt, die im schlimmsten Fall 25 Prozent betragen sollen. Trump will das Land damit zu einem härteren Vorgehen gegen illegale Einwanderung in die USA zwingen. Mexiko droht mit Gegenmaßnahmen.

In einer in Washington veröffentlichten Erklärung Trumps heißt es, vom 10. Juni an würden Zölle in Hohe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben. Sie könnten bis zum Oktober schrittweise auf 25 Prozent erhöht werden, sollte das Nachbarland nicht endlich wirksame Maßnahmen gegen die illegale Migration in die USA ergreifen. Diese bedrohe die nationale Sicherheit und die Wirtschaft Amerikas.

Mexiko: "Energische Reaktion"

Die mexikanische Regierung nannte die angekündigten Strafzölle "katastrophal". Das Außenministerium in Mexico-City drohte mit einer energischen Reaktion.



Die Zahl illegaler Grenzübertritte von Mexiko in die USA hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Nach Behördenangaben wurden zwischen Oktober vergangenen Jahres und April mehr als eine halbe Million Menschen aufgegriffen. Trump hat bereits mehrfach mit der Schließung der Grenze gedroht. Zudem will er an der Grenze eine Mauer bauen, stößt damit bislang aber auf den Widerstand der oppositionellen Demokraten.