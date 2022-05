"Finanzinstitutionen müssen verstehen lernen, wie sehr sie Wasserrisiken ausgesetzt sind." (EPA / Ritchie B. Tongo)

Wie das britische "Carbon Disclosure Project" - CDP - mitteilte, liegt das vor allem an Produktionsrückgängen, Kostensteigerungen und geringeren Einnahmen. Das gelte insbesondere bei Investitionen in wasserintensive Branchen wie Erdöl, Erdgas, Kohle oder Bergbau. Viel zu lange sei angenommen worden, Wasser werde immer im Überfluss vorhanden sein, hieß es. Diese Denkweise habe viele Süßwasservorkommen der Welt an ihre Grenzen gebracht. Rund ein Drittel der Finanzunternehmen hätten zuletzt angegeben, dass Wasserunsicherheit bei ihren Investitionsentscheidungen bisher keine Rolle gespielt hätten. Finanzinstitutionen müssten verstehen lernen, wie sehr sie diesen Risiken ausgesetzt seien, betonte das CDP.

