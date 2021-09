Im Konflikt um mutmaßlich gesteuerte Migration erhöht die EU-Kommission den Druck auf die Regierung in Belarus.

Die Brüsseler Behörde schlug vor, das erst im Juli 2020 in Kraft getretene Abkommen über Visaerleichterungen mit Belarus in Teilen wieder auszusetzen.



Betroffen wären Mitglieder offizieller Delegationen, der nationalen und der regionalen Regierungen und Parlamente sowie belarussischer Gerichte. Sollten die EU-Staaten dem Vorschlag der Kommission zustimmen, kämen auf diese Menschen höhere Kosten und ein komplizierteres Verfahren zu. Normale Bürger sollen dagegen keine Nachteile haben.



In dem Streit geht es um den Vorwurf, dass die belarussische Regierung gezielt Migranten aus Krisenregionen an die Grenzen zur EU bringt - als Vergeltung für Sanktionen. Zudem hat Minsk das Abkommen über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt in der EU ausgesetzt. Polen verhängte für die Grenzregion zu Belarus bereits den Ausnahmezustand.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.