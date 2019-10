Drei Amateur-Fußballvereine aus dem Kreis Recklinghausen müssen sich wegen eines Militär-Saluts ihrer Spieler vor dem Verbandssportgericht verantworten.

Dabei handelt es sich um Mannschaften aus Hillen, Recklinghausen und Herten, wie der Vorstand des Kreisfußballverbands, Matthey, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dem Gremium lägen Bilder vor, die dokumentierten, wie mehrere Spieler oder das gesamte Team nach dem Vorbild türkischer Nationalspieler mit der Hand an der Stirn salutiert hätten. Man lasse sich nicht von Minderheiten kaputtmachen, sagte Matthey. Mit dem juristischen Vorgehen wolle der Verband auch vermeiden, dass sich politisch geprägte Zwischenfälle bei Fußballspielen wiederholten.



Auch der Bayerische Fußball-Verband drohte Spielern, die bei Spielen den Militärgruß zeigen, mit Konsequenzen. Ein solch provozierendes Verhalten werde nicht toleriert und jeder einzelne Fall zur Anzeige vor dem Sportgericht gebracht. Am vergangenen Wochenende hatten in Bayern Spieler bei mindestens zwei Partien nach Toren in Richtung der Zuschauer salutiert.



Politische Äußerungen zu der Militäroffensive in Syrien haben auch in der Bundesliga Konsequenzen. Der FC St. Pauli hatte gestern seinen Spieler Sahin wegen eines diesbetreffenden Instagram-Posts vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Auch die deutschen Nationalspieler Gündogan und Can stehen in der Kritik, weil sie ein umstrittenes Jubelbild der türkischen Nationalmannschaft geliked hatten.