Nordkorea hat die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas mit den USA als Provokation verurteilt.

Die Schwester von Staatschef Kim Jong Un, Kim Yo Jong, sagte, die neue US-Regierung solle damit aufhören, falls sie in den nächsten vier Jahren nachts gut schlafen wolle. Mit Kriegsübungen sei kein Dialog möglich. An Südkorea gewandt, drohte sie mit dem Rückzug aus einem bilateralen Militärabkommen von 2018.



Die USA und Südkorea hatten vergangene Woche mit ihren jährlichen Manövern begonnen, die noch bis Donnerstag dauern sollen.



US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Astin werden morgen in Seoul erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.