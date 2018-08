Die USA haben im Zusammenhang mit Nordkoreas Atomwaffenprogramm weitere Sanktionen verhängt.

Betroffen sind eine in Moskau ansässige Bank, ein chinesisches und ein nordkoreanisches Unternehmen sowie ein nordkoreanischer Manager, teilte Finanzminister Mnuchin in Washington mit. Zudem wandten sich die USA an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, um die Sanktionen auch dort zu erwirken.