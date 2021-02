Bauern und Fischer aus Nigeria können den britischen Ölkonzern Shell vor englischen Gerichten wegen Schäden durch Umweltverschmutzung verklagen.

Das Oberste Gericht in London hob die Entscheidung eines Berufungsgerichts auf, das in der Angelegenheit nur nigerianische Gerichte zuständig sah. Mehr als 40.000 Nigerianer hatten Shell 2015 in Großbritannien verklagt, weil ihr Nutzwasser durch jahrzehntelange Ölverschmutzung verseucht war. Shell hatte argumentiert, dass britische Gerichte für den Fall nicht zuständig seien und das Unternehmen nicht für die Verunreinigung des Wassers durch eine Tochterfirma verantwortlich sei. Das Oberste Gericht entschied jedoch, dass Shell als Mutterkonzern möglicherweise eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Klägerinnen und Klägern habe.



Der Prozess ist von grundlegender Bedeutung für die Frage, ob Großkonzerne wegen der Aktivitäten ihrer ausländischen Tochterunternehmen in London verklagt werden können.

