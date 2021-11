Das neuartige Omikron-Virus zeichnet sich vor allem durch mutierte "Spike-Proteine" auf der Virenoberfläche aus. (Illustration). (imago KATERYNAxKON)

Diese solle bereits morgen stattfinden, hieß es in London. Großbritannien hat derzeit den turnusgemäßen Vorsitz der sieben großen Industrienationen inne.

In Europa waren am Wochenende immer mehr Corona-Infektionsfälle mit der neuartigen Virusvariante festgestellt worden. Nach Deutschland, Belgien, Dänemark, Großbritannien und Italien wurde die Mutante unter anderem in den Niederlanden nachgewiesen. Dort wurden 61 von rund 600 Flugpassagieren aus Südafrika positiv auf Corona getestet; bei mindestens 13 von ihnen ist die Omikron-Variante inzwischen bestätigt.

Zum Schutz vor der Omikron-Variante schränkten zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland und weitere Mitgliedstaaten der EU, den Flugverkehr mit Südafrika und anderen Staaten der Region ein. Israel schloss seine Grenzen für alle ausländischen Reisenden. Marokko setzte den gesamten Flugverkehr für zunächst zwei Wochen aus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.