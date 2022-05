Bundestagswahl 2021

Wahllokal in Berlin (imago stock&people)

Am Wahltag (26. September 2021) seien nicht nur einzelne Fehler als Ausreißer passiert, sagte Thiel bei einer Anhörung im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Konkret geht es um sechs Berliner Wahlkreise, in denen es Probleme gab. Dazu zählen falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor. Zudem hatten Wahllokale teils noch weit noch nach 18.00 Uhr geöffnet. Neben der Bundestagswahl fanden in der Hauptstadt auch Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt sowie ein Volksentscheid.

Thiel äußerte bei der Anhörung die Vermutung, dass es sich um ein "komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation" gehandelt habe könne. Sein Einspruch gegen die Wahl sei auch deshalb gerechtfertigt, weil das Vertrauen in demokratische Wahlen wieder hergestellt werden müsse.

Landeswahlleitung gesteht Fehler ein - Auswirkung umstritten

Die Berliner Landeswahlleitung gestand Fehler ein. Die amtierende Wahlleiterin Rockmann hält indes eine Wahlwiederholung für unnötig. So blieb es umstritten, welche Auswirkungen es gehabt haben könnte, dass einige Wahllokale auch nach 18 Uhr geöffnet hatten. Voraussetzung für eine Wiederholung ist, dass Fehler und Pannen "mandatsrelevant" sind, sich also auf die Sitzverteilung auswirken.

Bundestag muss über Wahlwiederholung entscheiden

Beim Wahlprüfungsausschuss gingen mehr als 2.100 Einsprüche zur Bundestagswahl ein, darunter knapp 90 Prozent ausschließlich oder teilweise zum Berliner Wahlgeschehen. Am Ende entscheidet der Bundestag über eine mögliche Wahlwiederholung.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.