Die Sperrung des Hauptbahnhofs in Frankfurt am Main ist wieder aufgehoben.

Die Deutsche Bahn teilte am Nachmittag mit, im Zugverkehr könne es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Der Hauptbahnhof war zuvor komplett gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich mehrere Täter in einer Bank am Bahnhof Zugriff auf Schließfächer verschafft und Alarm ausgelöst. Drei Tatverdächtige seien festgenommen worden. Während der Flucht der Täter sei es zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen.