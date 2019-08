UNO-Menschenrechtsexperten haben die langjährigen Haftstrafen für drei Iranerinnen verurteilt, die öffentlich gegen das im Iran obligatorische Tragen eines Kopftuchs protestiert hatten.

Die sechs unabhängigen Sonderberichterstatter betonten, die Frauen hätten nur von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht. Sie kritisierten außerdem, dass die Anwälte der Angeklagten nicht an dem Prozess teilnehmen durften.



Die drei Frauen waren nach Angaben ihrer Anwälte zu einmal 23 und zweimal 16 Jahren Haft verurteilt worden. Sie wurden demnach unter anderem wegen Propaganda gegen den Staat und Förderung von Prostitution schuldig gesprochen. Die Frauen waren festgenommen worden, nachdem sie am Weltfrauentag im März ohne Kopftücher in Teheran Blumen verteilt hatten.