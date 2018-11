AfD-Vorstandsmitglied Königer hat seinen Austritt aus der Partei erklärt.

Der Brandenburger Landtagsabgeordnete begründete seine Entscheidung damit, dass die Bürgerlichen den Kampf gegen die Destruktiven in der AfD in vielen Landesverbänden verloren hätten. Er kritisierte eine "Begeisterung über bewusste Grenzübertritte" in der Partei. Eine drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz werde von vielen Funktionsträgern in Kauf genommen. Königer betonte, er könne einen Verbleib in der AfD nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren.



Der 46-Jährige hatte sich vor zwei Wochen erfolglos für einen vorderen Platz auf der AfD-Liste für die Europawahl beworben. Dem Brandenburger Landtag will er künftig als fraktionsloser Abgeordneter angehören.