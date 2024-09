US-Außenminister Blinken trifft Großbritanniens Außenminister Lammy in London. (AP/dpa/Mark Schiefelbein)

Zur Begründung sagte er in London, die Islamische Republik habe trotz Warnungen aus dem Westen ballistische Raketen an Russland geliefert. Es sei davon auszugehen, dass Russland die Raketen in den kommenden Wochen im Krieg gegen die Ukraine einsetzen werde. Blinken äußerte sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen Lammy, der von einer erheblichen Eskalation sprach.

Beide Minister wollen morgen gemeinsam die Ukraine besuchen.

