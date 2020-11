Nach Ungarn hat auch Polen wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus mit einem Veto gegen den EU-Haushalt gedroht. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki erklärte, er habe in den vergangenen Tagen einen Brief an führende Vertreter der Europäischen Union geschrieben, in der er die polnische Perspektive auf die mit dem EU-Haushalt verbundenen Bedingungen dargestellt habe.

Morawiecki sprach von willkürlichen, politisch motivierten Kriterien und von doppelten Standards bei der Behandlung unterschiedlicher EU-Mitglieder.



Der Rechtsstaatsmechanismus knüpft die Vergabe von Haushaltsmitteln an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Polen und Ungarn stehen seit Jahren wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen in der EU in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.