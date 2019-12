Das Engagement deutscher Unternehmen in Russland ist weiter rückläufig.

Seit Ende des vergangenen Jahres sei die Zahl der Firmen um acht Prozent auf unter 4.300 zurückgegangen, teilte die deutsch-russische Auslandshandelskammer in Moskau mit. Vor Beginn des Ukraine-Konflikts 2014 seien noch knapp 6.200 deutsche in Russland tätige Unternehmen registriert gewesen. Seither sinke deren Zahl kontinuierlich. Neben der schwächelnden Wirtschaft liege dies vor allem an den Sanktionen des Westens.