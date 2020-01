Das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge warnt vor neuer Gewalt im Nahen Osten.

UNRWA-Interimsdirektor Saunders sagte in Genf, viele Palästinenser seien schockiert und fassungslos über den Nahost-Plan der US-Regierung. Man befürchte, dass der Plan eine "Eskalation von Kämpfen und Gewalt" nach sich ziehen werde. In der jordanischen Hauptstadt Amman demonstrierten heute etwa 3.000 Menschen gegen den Nahost-Plan.



Nach den Vorstellungen von US-Präsident Trump soll es zwar eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Jerusalem wird aber als ungeteilte Hauptstadt Israels bezeichnet. Die Palästinenserhauptstadt soll in einem Vorort Ost-Jerusalems entstehen. Vorgesehen ist auch, die jüdischen Siedlungen im Westjordanland dauerhaft Israel zuzuschlagen.